Dans le refus des maisons de retraite ordinaire, Finale Fantaisie, de François Cusset, livre un tableau jubilatoire de la vieillesse.

Commençons par Suzanne. À la retraite après une longue carrière d’iconographe de presse, à faire se poiler ses collègues et « les engueuler pour leur zèle, à s’enflammer contre l’irruption progressive des managers et des cost-killers et la lâcheté des journaleux qui laissent arriver chez eux ce qu’ils dénoncent dans leurs papiers ». Suzanne, et sa « cambrure callipyge intacte », cuisinière à l’instinct, soucieuse du ménage bien exécuté, la main verte et son pas de danse affaibli. À ses côtés, Leïla, calée…