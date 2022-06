L’ouvrage, savant mais accessible, de l’historien est un superbe plaidoyer contre les essentialismes.

Comprendre l’islam est devenu chez nous, qu’on le veuille ou non, un enjeu de société. En nous plongeant dans une histoire infiniment complexe qui fait un sort à tous les essentialismes, l’ouvrage de l’universitaire franco-américain John Tolan y contribue superbement. Toute l’histoire de l’islam, d’abord enchâssé dans le monde chrétien, est ici celle d’une dualité entre ouverture et rigorisme identitaire. Il y a la division entre chiites et sunnites, sorte de querelle d’héritage à la mort du Prophète au…