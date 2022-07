Portrait - Noémie : Porc d’attache

Cette année, Noémie Calais (1) a réussi à prendre quatre jours de congé en juillet. Mais, dès son retour, elle doit s’atteler à un atelier bricolage surprise : les porcs ont cassé des portes et elle doit les réparer en urgence, avant d’enchaîner avec la vente de ses produits à la ferme. Un emploi du temps à l’opposé de celui qu’elle avait il y a cinq ans, lorsqu’elle gravissait les échelons dans le milieu du consulting. Après un bac scientifique obtenu avec un 20/20, elle décroche le diplôme de Sciences Po-Paris en 2014 puis intègre un cabinet de conseil en développement à Londres qui travaille notamment pour la Commission européenne et le gouvernement anglais. « Dans ce milieu, chaque nouvelle expérience a pour unique but d’ajouter une ligne sur son CV afin de devenir plus compétitif et d’être choisi pour des appels à projets. C’est vraiment le règne du paraître », reconnaît-elle aujourd’hui. Heureuse dans son quotidien de citadine, elle voit déjà sa carrière toute dessinée. Elle pense même être particulièrement consciente de la crise écologique puisqu’elle s’intéresse au développement durable et à la responsabilité sociétale des entreprises.