Un autre regard sur l’islamisme

L’ouvrage peut impressionner par son volume et son approche délibérément scientifique. Mais cette Histoire des mobilisations islamistes, travail collectif dirigé par deux des meilleurs spécialistes, François Burgat et Matthieu Rey, est en réalité un livre de référence aux multiples entrées qui peuvent être sollicitées par époque ou aire géographique, au gré de l’actualité. Il propose une profondeur de champ qui, d’emblée, conteste la fable d’un islamisme surgi du néant dans les années 1970. On parle ici d’islamisme et non d’islam, c’est-à-dire d’une catégorie politique dont Henry Laurens aperçoit les « frémissements » au XVIIIe siècle quand apparaît un « contre-discours » construit dans le contact avec la modernité occidentale. Laurens parle d’islamisation des révoltes, plutôt que de révoltes qui auraient un caractère islamiste endogène. La nuance évitera beaucoup de contresens. L’autre grand préjugé qui est battu en brèche est celui d’un discours monolithique et enfermé sur lui-même. C’est tout le contraire. Les auteurs analysent les interactions avec les sociétés occidentales. Pour le meilleur et, souvent, pour le pire, quand il s’agit de résistance aux colonialismes.