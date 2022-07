Urban Boat : L’art en navigation libre

Drainant dans son sillage un stimulant parfum de douce utopie, l’aventure d’Urban Boat a démarré en 2018. À la barre se trouvent Alexia Balandjian – qui apparaît sur le site dédié au projet (urbanboat.fr) comme « chargée de production, capitaine » – et Nicolas Defawe – « directeur artistique, matelot ». Ensemble depuis une quinzaine d’années, tous deux ont éprouvé le désir de changer de lieu – et de mode – de vie après une longue période passée à Berlin, où ils ont notamment œuvré au sein d’Urban Spree (bastion alternatif pluridisciplinaire très dynamique et coloré, situé dans le quartier de Friedrichshain).

L'opportunité s'est alors présentée à eux d'acquérir une péniche au gabarit Freycinet – norme européenne qui régit la dimension des écluses de certains canaux. Datant de 1966, ladite péniche répond au doux nom de Thabor. Longue de 38 mètres et en parfait état de marche, elle est devenue l'habitation du couple et de sa fille, Rita. D'abord ancrée à Douai, la petite famille a ensuite vogué vers l'Oise pour s'amarrer à Longueil-Annel, ancien village de bateliers, proche de Compiègne.

D’emblée, le bateau a aussi été envisagé comme l’instrument d’un projet artistique nomade, dont les contours se sont précisés au fil de l’eau. Baptisée Urban Boat, cette initiative a vocation à naviguer en zone urbaine comme rurale ou semi-rurale, avec une préférence pour ces deux dernières. En effet, l’objectif consiste avant tout à apporter une offre culturelle dans des territoires où il en existe peu, voire pas du tout.