« Babir Yar. Contexte » de Sergei Loznitsa : l'humanité dans le ravin

Les 29 et 30 septembre 1941, 33 771 juifs ont été assassinés à Babi Yar, un ravin au nord-ouest de Kiev, par des Einsatzgruppen de la Waffen SS, des bataillons de la police allemande et des milices ukrainiennes. Ce massacre est l’un des plus emblématiques de ce qu’on a appelé la « Shoah par balles », et le plus considérable qu’a connu l’Ukraine occupée par l’Allemagne nazie. Babi Yar. Contexte, Sergei Loznitsa, 2 h 01.

Sergei Loznitsa, le réalisateur de Maïdan (2014) et de Donbass (2018), se souvient que, dans l’Ukraine soviétique des années 1970 où il a grandi, ce qui s’est passé à Babi Yar n’était jamais évoqué. Voilà sans doute une des raisons profondes qui l’ont poussé à aborder cinémato­graphiquement ces événements. « Il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur notre passé, d’y réfléchir », affirme le cinéaste. Réflexion confortée par l’agression russe contre l’Ukraine, intervenue après que le cinéaste a achevé son film.