Le réalisateur consacre un film musical sensible et exigeant à l’artiste flamenco Jorge Pardo.

Tignasse épaisse en queue-de-cheval, bijoux et bandanas, rides taillées dans la roche, sourire charmeur et yeux perçants, Jorge Pardo trimbale sa silhouette gracile et son style baba cool dans les rues animées de Madrid ou de New York, ou encore dans les paisibles ruelles de Grenade ou Jerez. À 65 ans, le flûtiste et saxophoniste espagnol est aussi à l’aise sur une immense scène que dans un bar à tapas d’Andalousie, où il promène ses instruments. Instruments dont il sait tirer parti de toutes les…