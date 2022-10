« Butterfly Vision » de Maksym Nakonechnyi : viol de guerre

Il est évident que nous sommes plus attentifs au cinéma ukrainien, et à tous les champs artistiques de ce pays, depuis le début de l’invasion russe. Butterfly Vision, Maksym Nakonechnyi, 1 h 47. Butterfly Vision, présenté dans la section Un certain regard au dernier Festival de Cannes, premier long-métrage de Maksym Nakonechnyi, est particulièrement ancré dans l’actualité.

Il met en scène Lilia (impressionnante Rita Burkovska), une jeune femme engagée dans l’armée, spécialiste de la reconnaissance aérienne par drone, qui retourne auprès de sa famille après plusieurs mois de captivité dans le Donbass.