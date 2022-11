Deux continents pour une Cerisaie

Montée avec une distribution franco-japonaise, la pièce de Tchekhov devient un beau et délicat carrefour entre les époques et les cultures.

Le ciel, qui tout au long de cette Cerisaie ne cesse de s’assombrir, annonce ce que les comédiens ne tardent pas à confirmer. Projetée sur le mur du fond de scène, la vidéo des nuages défilant de cour à jardin, réalisée par Mammar Benranou, situe en effet la pièce loin de tout le folklore qui encombre souvent en France les mises en scène du théâtre de Tchekhov. Et même hors de toute culture précise. La Cerisaie, jusqu’au 28 novembre 2022 au Théâtre de Gennevilliers (T2G), 01 41 32 26 10 Également les 8, 9, 13 et 14 décembre au Théâtre des 13 vents, Montpellier, 04 67 99 25 00

La rencontre des brumes et des éclaircies d’ici et d’ailleurs se prolonge au plateau dès la première scène de la pièce, la plus complexe et aboutie, écrite dans les toutes premières années du XXe siècle, et dont plusieurs versions ont marqué l’histoire du théâtre.

Celle de Daniel Jeanneteau, directeur du Théâtre de Gennevilliers – où elle se joue après avoir été conçue au Japon –, et de Mammar Benranou – qui, en plus de la création vidéo, cosigne la mise en scène – mérite une belle place aux côtés de celles de Peter Brook, de Giorgio Strehler ou encore de Matthias Langhoff.