Le public était moins nombreux que l'année précédente (octobre 2016), pour un débat sur le thème « Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui , ». 70 personnes présentes, avec une nouvelle fois Denis Sieffert qui intervient pour Politis. Le débat est animé par Christian Lamarche et deux journalistes du journal La Brique (journal de la presse « pas pareille » basé à Lille) ont été sollicités pour intervenir.



L'enregistrement réalisé et mis en ligne ici permettra aux absents de se faire une idée de la teneur des débats. Après une première intervention convaincante de Denis, les échanges avec les membres de la Brique ont mis en lumière des rapports différents au journalisme professionnel et aux mouvements sociaux. La Brique se revendique comme un écho ou un relais militant et souvent bénévole de mouvements et de luttes, quand Politis, journal de journalistes, cherche à placer ces luttes et son regard spécifique dans "l'arène" de la place médiatique.



Côté public, beaucoup de questions sur la couverture (ou l'absence de) du social par la grande presse, la suggestion d'un fond pour la presse alternative, l'inutilité d'opposer deux types de presse que tout devrait pourtant unir. Bien d'autres interventions pour un débat tonique et stimulant.



Les Tapis Volants, une troupe de comédiens lillois, ont ensuite pris le relais avec un accompagnement musical apprécié alors que Pierre-Jocelyn Huyghe et Fabienne Delabouglise s'occupaient du buffet. Votre serviteur tenait la table Politis et Jean-Jacques Angelini enregistrait les débats que Christian Ladesou a monté pour ce site. Que toutes et tous soient ici remercié.e.s.

La prochaine étape, un événement lillois pour les 30 ans de Politis que l'on va préparer dès à présent pour cet automne (octobre ou novembre 2018).

On aura le temps d'en reparler, mais une chose est sûre : la dynamique de la soirée locale annuelle Pour Politis est bel et bien engagée.

Didier Delinotte avec Valentin Gaillard