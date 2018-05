Je ne sais pas quoi écrire. Il y a des jours comme ça. En plus, là où je suis, je n'ai pas assez de connexion Internet pour accéder à Spotify. Ça m'aide à rentrer dans ma bulle pour écrire, la musique. C’est important. On est à Les Bonis à côté de Carsan là. Ah si j'ai envie de me souvenir de ça : ça faisait deux semaines que je n'ai eu aucun contact avec ma famille. Ma vraie famille, celle où j'ai grandi. Ben ça fait du bien.

On est tellement tous ensemble ici, avec notre noyau dur de marcheurs que ça forme comme une famille. Mais ce n’est pas tout à fait pareil. C'est pas eux qui m’aimeront quoi que je fasse et c'est pas eux qui me connaissent dans mes jours les plus sombres. Je pense qu'on a tous plusieurs tribus, et c’est important d'aller visiter ses autres tribus quand on est beaucoup avec une en particulier. Surtout lorsqu'elle est récente. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que j’écris là mais c’est pas grave, l’essentiel est là. Du moment que j'enregistre les infos, les réflexions. Tout passe et change vite ici.

P’tain, j'avais éteint mon téléphone, prête à m’endormir. J'ai repensé à ce que j'ai écrit puis j'ai pensé à ces personnes qui doivent quitter leur famille par contrainte. Parfois sans avoir aucune nouvelles pendant des mois. Et même plus, il y a des histoires où ça menace la famille s'il y a prise de contact. Ce soir je me coucherai chanceuse et aimée par les miens.