C'est la deuxième fois que je ne sais pas quoi écrire en ouvrant le logiciel depuis que j'ai commencé ce journal. Rien ne m'a particulièrement marquée aujourd’hui. Est-ce que je fais bien d’écrire quand même ? Je crois que oui, ça fait partie de ma vie ces journées-là. Même à la Marche. Je pense que j'ai enchaîné trop de journées logistiques, c'est pour ça. De toute façon, après la vie de château à Sansé, tout me paraîtra fade, haha ! Désolée pour Tournus, je ne suis pas assez fan de rugby pour que le terrain de sport contrebalance le château. Alerte « potentiels commentaires négatifs » activée ! Oui, ça me bouscule encore cette histoire.

J'ai appris que Cédric Herrou sera aux Glières le week-end prochain pour une avant-première de Libre. J'ai hâte d'y être tant pour voir le film, que pour le re-rencontrer. Je l'admire beaucoup. C'est pas tellement dans ses actes que je l'admire, mais plutôt dans ce qu'il dit et comment il voit sa place dans ce monde de fous. Lorsque nous sommes arrivés chez lui pour préparer le départ de la Marche, je restais sur mes gardes en me disant que vu sa médiatisation, ça pourrait être le genre de mec qui a la grosse tête, qui vaut mieux que les autres et qui se voit comme LE mec de la cause à défendre. Rien de tout ça. Je pense qu'il a horreur des gens comme ça. Peut être même qu’il redoute de finir comme ça ? Je ne sais pas.

Je me souviens, on était à table, il s’installe sans rien dire en apportant une radio allumée. Tout le monde se tait et fait attention de ne pas gêner l’écoute attentive de l’interview. C’était celle d'un élu, je ne sais plus lequel. On commence à manger et d'un coup il sort : « Je je je je ! Il est censé représenter des personnes et il parle qu'à la première personne ! » J’aime sa volonté d’être transparent, d’assumer ses actes et ses erreurs, de garder son égo dans un coin et de ne pas prendre les gens pour des cons. Tout ça avec une pointe d’humour. Je retournerais bien chez lui, je crois que j'ai plein de choses à apprendre de lui.