C'est un vrai défi d’écrire tous les jours quelque chose. Surtout quand la fatigue est là. En plus, les autres chantent dans les sanitaires du camping municipal pour s’abriter de la pluie et de l'orage. J'avais trop envie de rester et en même temps trop envie d’être seule. Ça fait un moment que je ne me suis pas retrouvée seule. Je les ai quittés au bout de cinq minutes. Je n’aurais pas dû marcher ce matin, mais la logistique ne me faisait pas envie non plus. Je ne sais pas pourquoi je me mets la pression, personne ne me demande rien et surtout, personne ne me demande de sortir quelque chose d’intéressant sur ce journal. La seule consigne que je me suis donnée c'est d’écrire tous les jours un truc. Intéressant ou pas. Peut-être que je ne trouve pas ça intéressant maintenant, mais qui sait ce que j’en penserai plus tard ? Si je me mets la pression, j'ai moins de plaisir à faire, et moins j'ai de plaisir à le faire, moins je produis et donc je me mets plus de pression ainsi de suite. Bref, faut savoir se foutre la paix des fois. Alors ce soir je me fous la paix.

Petite chose mémorable aujourd’hui : ce fou rire quand François le grand chef s'est mis à chanter en imitant Vanessa Paradis.

Ça y est les autres ont fini déjà le bœuf. Les autres aussi sont fatigués.