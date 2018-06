Je suis trop jalouse, les autres ont dormi dans un endroit de ouf. On m'a dit centre social et culturel hier. Je m'imaginais un truc avec plusieurs salles consacrées à différentes activités, et puis voilà. Ben en fait c'est ça, mais il y a aussi une cuisine, une crèche, des moines bouddhistes en visite, et c'est aussi une CAF. Jamais dans ma vie j'aurais pu avoir l’opportunité de dormir dans une CAF. Trente-trois personnes maximum peuvent loger ici, je n'ai pas été assez vite à m'installer hier. Lieu gardé par un vigile parce que Ham est un fief de l’extrême droite violente. À toi extrême droite, qui sont les terroristes dans cette histoire ? Ce n'est pas si grave de louper cette occasion de dormir là, le presbytère où je loge est tout à fait correct. Dans ma liste de priorités la lessive est en numéro 1. La proposition du prêtre de la faire pour nous est venue comme un miracle. J'ai pas osé lui donner mes culottes sales. Je les ferai à la main.

Hier j'ai eu mon premier « Oh putain c'est bientôt fini » de la marche. J'ai vu la première baraque à frites, le premier crédit du Nord, entendu un accent qui tirait vers le chti. Et oui, nous sommes déjà dans les Hauts-de-France.