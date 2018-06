Il y a une statue d’Albert Ier sur une place de Saint-Quentin. Elle a la particularité d'avoir un trou causé par une balle. La légende dit qu’à l’époque où les Allemands sont venus jusqu'ici, ils voulaient la récupérer pour le métal. Alors ils ont tiré dessus pour savoir si elle était pleine. Ils l'ont laissée ici, déçus.

Il n'y a plus de places dans les tentes ce soir. Je dors dehors. Aucune intimité. J'ai hâte que la marche finisse car je n'en peux plus de la vie de groupe. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Une bonne nuit à venir.

Une brise s'est levée et a chassé les moustiques. Je suis heureuse de voir les étoiles. J'ai même pu faire un vœu en voyant une étoile filante ! Je ne changerais ma place pour rien au monde. J'aime entendre les pas des gens qui passent près de ma tête, enfoncée dans mon duvet. J'aime sentir la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur de mon duvet. Rien ne peux m'atteindre.

La fatigue me rend bipolaire. Je ne sais pas si je me réjouis où si je redoute la fin de la marche.