J'ai passé ma pire nuit de la marche. Devoir trouver rapidement un abri en plein milieu de la nuit parce qu'un orage a subitement éclaté, et tout ça en étant malade. Tentes toutes occupées, bien sûr. L'avantage, c'est que cette nuit est terminée.

Encore un contraste. La nuit dernière, nous nous sommes arrêtés dans un endroit hyper chaleureux dans un jardin avec des pommiers, fanions colorés et frites maison. Mais confort rudimentaire. Ce soir, arrêt dans un lycée agricole. Bien moins chaleureux, surtout les souvenirs du lycée qui remontent... Par contre, confort optimum. Càd : douches chaudes et surtout lits avec chambres individuelles. Enfin, c’est là qu’on peut reconnaître les marcheurs de longue date et les autres. Les autres dorment dehors pour rester tous ensemble. Ils sont fous.

À deux paquets de mouchoirs de l’heure, il m’était impossible de tenir quoi que ce soit d’autre que mon nez pour éviter de contaminer la Terre entière. J'ai évité, de peu de contribuer à la montée des eaux avec mon mucus nasal. Bref, j'avais dit que la seule consigne que je me donnais était d’écrire un truc tous les jours, quoi qu'il arrivait. Les règles sont faites pour être transgressées :P N’étant passée qu’à un paquet de l'heure je m'autorise à rattraper ce que j'aurais voulu dire ces derniers jours.