J'arrache une brindille de lavande, puis je la frotte sur mon cou en espérant camoufler mon odeur. Un membre du CSP me demande le nom de la plante et constate que ça sent bon. Je lui donne une brindille, puis je le vois la donner à une marcheuse. Plus tard, j'ai également expliqué la différence entre un champ de blé, d'orge ou d'avoine. C’est important de connaître son environnement pour s’intégrer plus facilement.

Arrivés à notre hébergement, je tourne la tête. Et voilà que je buggue sur les gobelets jaunes qu'on utilise habituellement à la warehouse. Ça m'a fait un choc. C'est qu’après que j'ai capté que RCK était là. Bientôt à la maison ! Trop bonne bouffe, comme d'hab. J'avais oublié le fameux curry très épicé, mais je pardonne à chaque fois parce que c’est trop bon. Ça sent la fin. Je peux le dire, je commence à être triste.

Réflexion du soir : être en groupe peut être usant. Mais se déplacer dans un endroit inconnu en groupe ça protège. Je me suis sentie toute vulnérable dans ma balade solitaire nocturne aujourd’hui. Comme si j’étais la seule cible possible en cas d'attaque.