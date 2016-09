Dub inc : « Notre indépendance est primordiale »

Le groupe phare de la scène reggae française présente son sixième album, « So What », comme un remède à la résignation. Rencontre avec Aurélien, alias « Komlan », chanteur.

C’est le retour d’un groupe majeur de la scène indépendante française. Après cinq albums et dix-sept ans de carrière, le groupe stéphanois présente « So What », écrit en 2015 sur fond d’attentats et de montée du Front national.

Boudé par les grandes radios, méfiant envers les majors, Dub inc a rencontré le succès grâce à la scène, avec une musique éclectique et des textes engagés. Le groupe est aujourd’hui attaché à son indépendance, qui lui permet de travailler à son rythme, d’organiser ses tournées et ses ventes « en totale liberté ».

Interview en intégralité :