La voiture au garage !

Malgré les exigences de mobilité douce, les impératifs sanitaires et le volontarisme de certaines municipalités, d’autres font aussi machine arrière et le combat contre l’auto est loin d’être gagné.

L’avenue des Champs-Élysées, ses boutiques, son Arc de triomphe et ses badauds. La place du Châtelet à Paris, son théâtre, sa fontaine et ses terrasses de café. Les quais de Seine, les bouquinistes et la vue sur Notre-Dame-de-Paris. Un dimanche banal dans la capitale… ou presque. En tendant l’oreille et en ouvrant les yeux, manquent deux éléments : le bruit et les voitures. Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Paris a proposé une Journée sans voitures aux citadins, sur une zone d’environ 38 ...