Sécurité : « Il faut repenser le travail de la réinsertion »

Pour être réellement efficace, la lutte antiterroriste doit combiner le répressif et l’éducatif, explique Laurence Blisson, du Syndicat de la magistrature.

Comment mieux se protéger contre le terrorisme ? Laurence Blisson estime que la réponse sécuritaire a des effets pervers et qu’il faut mettre en œuvre de nouveaux moyens de lutte contre le terrorisme. On entend beaucoup, à gauche, des critiques contre la réponse sécuritaire au terrorisme, mais peu de réflexions sur la manière dont on pourrait améliorer réellement la sécurité. Pourquoi, selon vous ? Laurence Blisson : La difficulté, c’est qu’on a trop souvent tendance à poser la question de la lutte ...