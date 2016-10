Calais : l’impossible démantèlement

L’évacuation de la jungle pourrait intervenir le 24 octobre. Mais les associations s’inquiètent du flou concernant les perspectives d’accueil et d’orientation pour les occupants du camp, à qui les autorités annoncent pourtant une opération « humanitaire ».

Ce devait être le 17 octobre. Il est question désormais du 24. Mais, en fait, personne ne sait quand doit intervenir le démantèlement de la jungle de Calais. Quand les 200 centres d’accueil et d’orientation (CAO) prévus par le gouvernement un peu partout en France seront prêts. Quand le camp de réfugiés parisien ouvrira ses portes. L’opération est sans cesse reportée. « Ce flou est fait exprès », grince un membre de Médecins du monde. Exprès pour éviter une forte mobilisation des No Border et des ...