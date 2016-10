Islande : L’île aux Pirates

Le tout jeune parti politique pourrait remporter les législatives du 29 octobre et animer une alliance progressiste, en vue de profonds changements pour ce pays encore agité par la crise de 2008.

Il a choisi une chaise dans une alcôve du Stofan, l’un des cafés branchés de la vieille ville de Reykjavik. Un petit drapeau islandais trône sur une longue table en bois, qui accueille volontiers les militants progressistes autour de bières locales. La veille, on y débattait du processus d’adoption d’une nouvelle Constitution, lancé en 2010 par l’Alliance socio-démocrate et le Mouvement gauche-verts (GV), alors en coalition gouvernementale (2009-2013), mais bloqué ensuite par la droite. Or, tout ...