Le Ceta cache bien son jeu

Dans la famille des accords de libre-échange, nous commençons à connaître le Tafta, qui doit lier l’Union européenne et les États-Unis. Encore en gestation, ce traité effraie jusque dans les rangs des gouvernements français et allemand, et réunit contre lui Donald Trump et Hillary Clinton. Son petit-cousin canadien est moins connu. Le « Ceta », c’est son nom, affiche des atours rassurants, si l’on en croit ses promoteurs. Mais le poupon inoffensif s’avérera vite tyrannique, prédisent ceux qui l’ont ...