Manuel Valls annonce la construction de 33 établissements pénitentiaires

Le Premier ministre a dévoilé ce jeudi le plan gouvernemental destiné à « lutter » contre la surpopulation carcérale. Trente deux maisons d’arrêt et un centre de détention devraient ainsi être bâtis, principalement en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis Agen, dans le Lot-et-Garonne, Manuel Valls s’est exprimé au côté du ministre de la Justice, Jean- Jacques Urvoas, célébrant la remise des diplômes de la 190e promotion des élèves l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) :

Par ailleurs, le plan prévoit la mise en place de vingt-huit « quartiers de préparation à la sortie », la réhabilitation de douze sites pénitentiaires et la construction de seize autres. Mais « nous devons agir vite », a lancé Manuel, rappelant qu’il faut en moyenne dix ans pour construire une prison :

Dans une première phase, plus de 3.900 cellules devront être construites, en priorité dans les régions connaissant une surpopulation carcérale élevée – Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur – et dans les régions où les projections de population pénale prévoient une évolution importante: le Sud-Ouest et le Grand-Ouest.