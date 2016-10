Notre-Dame-des-Landes :  Urvoas fourbit ses armes

Le ministère de la Justice prépare un automne brutal à Notre-Dame-des-Landes. Dans une circulaire adressée le 20 septembre aux parquets, les services de Jean-Jacques Urvoas recommandent des moyens exceptionnels pour « anticiper une possible augmentation de l’activité pénale » et faire face à « un nombre conséquent d’interpellations » en marge des manifestations de « certains mouvements dits “zadistes” ». « La gravité des infractions qui peuvent être commises […] justifie une réponse immédiate et adaptée ...