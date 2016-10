Nouvelle tragédie à Haïti

Une semaine après le passage de l’ouragan Matthew, le plus violent à frapper les Caraïbes depuis dix ans, le nombre de victimes est encore incertain. L’agence Reuters l’estime à plus de 1 000 personnes mais une grande partie de l’île reste inaccessible. Les survivants, les humanitaires et les élus craignent désormais l’épidémie de choléra. Lors de la COP 21, les États avaient refusé de renforcer le mécanisme de pertes et dommages, destiné à aider les pays les plus vulnérables face au changement climatique, comme Haïti, qui se relevait à peine du séisme de 2010…