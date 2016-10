Pour chaque abonnement, 5 euros seront reversés à l’association.

À l’issue du démantèlement du bidonville de Calais, il restera plus de deux mille migrants sur les différents sites du ­Calaisis, d’autres encore rejoindront la région dans les semaines qui viennent, dans l’espoir de traverser la Manche pour retrouver leur famille. La dispersion de Calais, si elle est annoncée comme « humanitaire », ne saurait en rien résoudre une situation globale. Mais l’opération détournera les regards, alors que la situation à venir s’annonce déjà bien plus inquiétante qu’elle ne ...