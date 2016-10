Tchernobyl: l'Ukraine va installer des centrales solaires en zone contaminée

Trouver des investisseurs. Même avec la participation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, il n’est pas certain que les entreprises occidentales soient nombreuses à prendre le risque, compte tenu de la fragilité économique et politique du pays

Et enfin, les zones des environs de Tchernobyl où seraient installées les centrales solaires et les éoliennes sont toujours dangereuses pour les hommes et les femmes qui y font de longs séjours. Au point que tous les travailleurs du secteur, notamment ceux qui assurent la surveillance de la centrale accidentée et ceux qui font vivre la petite ville de Tchernobyl, ne travaillent jamais plus de quinze jours dans la zone interdite avant de prendre un repos de quinze jours loin des espaces irradiés.