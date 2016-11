Alep : Le dernier hôpital détruit

Plus de 250 000 personnes se trouvent prisonnières, privées de soins, de nourriture et d’électricité.

Une énième campagne de bombardements, visant en priorité les civils, a eu raison du dernier hôpital d’Alep-Est, qui a fermé ses portes le 18 novembre. Il n’y a donc plus d’hôpitaux en service dans la ville, a affirmé l’Organisation mondiale de la santé. Plus de 250 000 personnes se trouvent ainsi prisonnières, privées de soins, de nourriture et d’électricité pendant que les troupes gouvernementales avancent. Cette semaine, c’est Masaken Hanano, quartier symbolique des rebelles, qui est tombé. Mais, à l’ONU, on se contente d’être « horrifié », on parle de « comptes à rendre ».