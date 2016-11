Éric Fassin : « Ce qui monte, c’est le racisme officiel »

Adepte des collectifs et des tribunes dénonçant les comportements racistes et sexistes, l’enseignant-chercheur Éric Fassin a rejoint le réseau Reprenons l’initiative contre les politiques de racialisation [^1], pour revendiquer « un antiracisme politique ». Il revient sur les étapes majeures de la libération de la parole raciste en France. On parle aujourd’hui de banalisation de la parole raciste, mais ce phénomène n’est pas récent. On le constatait déjà au lendemain des émeutes urbaines de 2005. Qu’est ...