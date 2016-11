Le cabinet des horreurs de Donald Trump

Le nouveau président s’emploie à plaire à ses alliés les plus droitiers.

La justice américaine a désormais un nouveau visage – blanc –, celui du sénateur Jeff Sessions. Attaché à « l’impartialité et à la justice », ce nouveau ministre avait accusé en 1986 un avocat blanc de faire « honte à sa race » pour avoir défendu un client noir. « Si vous êtes nostalgique de l’époque où on faisait taire les Noirs, où les homosexuels devaient se cacher, où les immigrés étaient invisibles et les femmes à la cuisine, le sénateur Sessions est votre homme », a raillé le démocrate Luis ...