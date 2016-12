Assa Traoré : « Notre combat dérange, mais nous continuerons »

Quatre mois après le décès d’Adama Traoré, les causes de sa mort ne sont toujours pas élucidées et deux de ses frères ont été emprisonnés. Assa, leur sœur, revient sur cette affaire trouble.

Le regard fixe, la voix posée, concentrée, Assa Traoré raconte la journée tragique du 19 juillet, quand son frère Adama, 24 ans, a perdu la vie à la gendarmerie de -Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise). Depuis quatre mois, la famille réclame inlassablement « justice et vérité pour Adama » et conteste la version officielle. Les trois gendarmes mis en cause affirment avoir cru à un malaise simulé. Si les deux rapports d’autopsie font état d’une mort par asphyxie, la cause du décès reste floue. Le procureur a ...