Jeunes Écologistes : « Agir en politique, mais différemment »

Oriane Pigache et Benjamin Kaufmann ont choisi de se battre contre le dérèglement climatique au sein du mouvement politique des Jeunes Écologistes.

Elle a 20 ans, étudie l’aménagement du territoire et milite à Rennes. Il a 23 ans, est originaire de la 4e circonscription du Vaucluse, « celle du FN Jacques Bompard », et il vient d’être embauché pour son premier emploi comme informaticien chez Enercoop, le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable. Oriane Pigache et Benjamin Kaufmann sont co-secrétaires fédéraux des Jeunes Écologistes, un mouvement proche d’Europe Écologie-Les Verts (EELV). À rebours de beaucoup de jeunes de leur âge, rebutés par ...