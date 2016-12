L’Échappée ressort l’adaptation par l’agence de renseignement américaine de La Ferme des animaux, d’Orwell, en 1950.

Sortez vos bottes : nous allons plonger dans la boue de l’histoire, la grande, et nous y rouler avec plaisir : la fortune de La Ferme des animaux (roman et BD) n’est que succession de révoltes et de censures, de quiproquos et de rebondissements. Résumé des épisodes précédents : en pleine guerre d’Espagne, George Orwell fait partie du Parti ouvrier d’unification marxiste (Poum), anti-stalinien et sévèrement réprimé par Staline, de qui le romancier entend bien dénoncer le détournement de la révolution ...