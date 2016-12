Solidaires, les jeunes ? Chiche !

Des jeunes de banlieue parisienne ont utilisé la viralité des réseaux sociaux pour lancer le Grand Défi : aider les plus démunis.

Des montagnes de vêtements, des cartons pleins de conserves et de briques de lait, des paquets de couches et des jouets par dizaines… Il n’y a même plus assez de tables pour déposer tous les dons collectés en à peine quelques heures par la team du Grand Défi, à Sarcelles (Val-d’Oise). Ce dimanche 4 décembre, c’est un peu l’apothéose d’une vague de solidarité qui a pris beaucoup d’ampleur depuis l’automne. Fin septembre, Malik Diallo a une idée : préparer des repas en grand nombre, les distribuer aux ...