19 janvier. La démocratie dans tous ses états

Un invité, un thème. C’est le principe du rendez-vous mensuel que vous proposent Politis et la fondation Copernic au Lieu-dit.

Pas question de chercher la « petite phrase », mais une volonté d’approfondissement avec un intellectuel engagé, un grand témoin, un acteur de terrain…

Quelques unes des questions qui se posent à notre société seront abordées : l’emploi et le temps de travail, la démocratie, l’Europe, la laïcité, l’école, la fiscalité, l’environnement… Chaque fois à la lumière de l’actualité.

Rendez-vous le 19 janvier à 19h. au Lieu-dit.

Avec Mathilde Larrère, Historienne des révolutions et de la citoyenneté (UPEM) autour du thème : La démocratie dans tous ses états. Un entretien de 40 minutes, animé par Denis Sieffert et Ingrid Merckx, précédé d’une introduction de Alexis Cukier et suivi d’un échange avec la salle.

Rendez-vous jeudi 19 janvier à 19h, en direct du Lieu-Dit, 6, rue Sorbier, Paris 20ème. Entrée libre.