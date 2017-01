Avi Mograbi a suivi la méthode du théâtre de l’opprimé avec des migrants. Un film fort et fécond.

Être ému devant le terrible récit du périple d’un réfugié ayant fui la guerre et les exactions est malheureusement trop fréquent. Mais qu’une émotion soudaine résulte de la beauté d’un chant hébraïque interprété par deux Érythréens est beaucoup plus étonnant. C’est un des moments intenses et vibrants du nouveau film d’Avi Mograbi, Entre les frontières, l’un des plus libres que le cinéaste israélien ait jamais réalisés. Lieu principal : un réfectoire militaire désaffecté situé tout près du camp de Holot, ...