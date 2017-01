Diesel : une disgrâce en trompe-l’œil

Les particuliers se détournent des modèles au gazole, dont les avantages se réduisent. Mais le problème est loin d’être résolu.

Il y a quatre ans à peine, avec 73 % du marché, entreprises et particuliers confondus, le diesel régnait sans partage sur les ventes de voitures neuves en France. Fin 2016, cette part est tombée à 52 % ! Une dégringolade qui signe la fin de « l’âge d’or » de cette technologie, selon les analystes. Curieusement, ce désamour brutal doit peu au « dieselgate ». L’énorme scandale, en 2015, de la triche aux normes d’émissions de CO2 (gaz à effet de serre) et de polluants atmosphériques (particules et oxydes ...