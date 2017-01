Le prix de l'indépendance

Voilà bientôt un an que nous avons inauguré notre nouveau site. Il suscite un intérêt croissant. Nos lecteurs, nos abonnés peuvent y découvrir leur hebdomadaire en ligne dès le mercredi soir. Chaque jour, ils ont accès à des articles inédits qui ne figurent pas dans la version imprimée. Nous proposons également des sujets vidéo. Nous avons lancé en décembre une série d’émissions « 2017 en débats ». En partenariat avec la fondation Copernic, nous approfondissons, chaque mois, en direct, un thème de campagne avec, comme premiers invités, le sociologue Christian Laval (le 2 décembre) et l’historienne Mathilde Larrère (le 19 janvier).

Sur internet comme dans l’hebdomadaire, nous restons évidemment fidèles aux mêmes engagements d’indépendance. Ce qui signifie notamment que nous refusons de financer notre site par la publicité. C’est pour nous affaire d’indépendance, mais aussi de respect de nos lecteurs. Nous privilégions des partenariats qui correspondent mieux à un espace d’information et de réflexion. Mais cette indépendance a un prix. C’est pourquoi nous avons fait le choix du « payant » pour une partie de notre production éditoriale sur internet, étant entendu que nos abonnés ont évidemment accès à la totalité de notre site, notamment aux 32 000 articles de nos archives en ligne. De plus, les éditoriaux papier et vidéo, les tribunes d’intervenants extérieurs au journal, ainsi que la rubrique « Sur le vif », qui propose des articles courts et réactifs à l’actualité, restent en accès libre.

Mais l’accès à l’intégralité de nos autres articles (reportages, analyses, entretiens, enquêtes, portraits, etc..), libre au cours des premières heures suivant la mise en ligne sur Politis.fr, est ensuite exclusivement réservé à nos abonnés (abonnement à partir de 8€ par mois).

En offrant ces heures d’accès libre, nous voulons permettre à un maximum de lecteurs de découvrir Politis, tout en assurant ensuite l’indépendance économique et rédactionnelle de notre journal.

Alors que la presse est fragilisée par une crise sans précédent de la distribution, et que de grands groupes tentent de redéfinir le paysage médiatique au profit d'intérêts financiers et industriels.

Chacun comprendra que l’achat, et particulièrement l’abonnement, est aujourd’hui la meilleure façon de soutenir notre journal. Nous remercions nos lecteurs pour leur compréhension et leur engagement à nos côtés.