Proche-Orient : Une conférence de paix, et après ?

On ne peut être que très pessimiste sur l’issue de la conférence de paix sur le conflit israélo-palestinien qui doit se réunir dimanche à Paris. Certes, 70 États ou organisations seront représentés, et des principes conducteurs devraient être arrêtés pour permettre aux deux principaux protagonistes de reprendre la négociation avec un cadre, des objectifs clairement définis, et un calendrier conduisant à la création d’un État palestinien. Mais après ? Que peut-on espérer alors que les dirigeants ...