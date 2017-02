Entre Hamon et Mélenchon, le cœur du PCF balance

La division entre Hamon et Mélenchon, voilà qui n’arrange pas du tout les affaires du PCF. L’épisode de la semaine dernière a creusé encore plus les divergences déjà existantes entre ceux qui, au sein du parti, prônent un rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon et ceux qui préféreraient se ranger derrière Benoît Hamon. Mardi 14 février, une pétition, qui compterait aujourd’hui un millier de signatures (dont celle d’André Chassaigne, de Didier Le Reste ou de Gaby Charroux), était publiée dans L’Humanité ...