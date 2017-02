Le publiciste Pascal Bruckner vient de faire un livre, paru chez Grasset [^1], pour dénoncer, c’est son titre, « un racisme imaginaire » : l’islamophobie, bien sûr. Son propos, tout en hardiesse et nouveauté [^2], se résume comme suit : « Depuis trente-cinq ans, le terme d’“islamophobie” anéantit toute parole critique envers l’islam. Il a pour double finalité de bâillonner les Occidentaux et de disqualifier les musulmans réformateurs. » Jusque-là, tout va bien, on a déjà lu ça mille fois, on est en ...