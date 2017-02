Neil Young marche encore

Neil Young le dit volontiers – il en a même écrit une chanson qui figure sur ce nouvel album : il ne peut pas s’empêcher de travailler. « C’est bon pour l’âme mais mauvais pour le corps », ajoute-t-il. Pas forcément en ce qui le concerne, pas non plus pour sa voix, qui reste étonnamment pure et claire. Effectivement, les disques s’enchaînent depuis quelque temps à rythme soutenu. Ce n’est pas le plus important. L’important est qu’ils soient toujours inspirés, pertinents, on pourrait même dire utiles. ...