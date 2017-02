Sahara occidental : « Le Maroc est une puissance occupante »

Le Royaume refuse à Claude Mangin-Asfari, une Française mariée à un militant sahraoui emprisonné, de rendre visite à son mari, dont le procès en appel est en cours à Rabat-Salé.

Professeure d’histoire--géographie en région parisienne, Claude Mangin-Asfari est mariée depuis 2003 à Ennaâma Asfari, l’un des leaders de la lutte pour l’indépendance et l’autodétermination du Sahara occidental (SO), occupé par le Maroc depuis 1975. Elle a été expulsée une première fois du Maroc le 19 octobre, puis une seconde le 6 février. Comment s’est déroulé votre dernier – très court – séjour au Maroc ? Claude Mangin-Asfari : Depuis six ans et demi, je me rends tous les quatre mois à Rabat-Salé, à ...