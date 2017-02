Trump : Des dégâts sur tous les fronts

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump gouverne les États-Unis comme s’il s’agissait d’une vulgaire république bananière.

Un projet de mur à la frontière mexicaine, un décret de la honte contre les musulmans, des signes de connivence à l’adresse de Poutine et de Netanyahou, une fâcherie avec la Chine, un mépris affiché à l’égard des accords de Paris sur le climat, une apologie de la torture et quelques autres « babioles » de cet acabit : Donald Trump a fait très fort pour ses débuts à la Maison Blanche. Mais, après ces trois semaines à la tête de la première puissance mondiale, le plus inquiétant réside dans la ...