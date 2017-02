Trump Président, ou comment gouverner par décrets

Après une campagne ponctuée de déclarations racistes et sexistes, et un vote majoritaire des grands électeurs (mais minoritaire des citoyens américains), voilà Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Et après ?

Et après, il semblerait que Trump tienne, au moins en partie, ses promesses de campagnes, faisant fi des actions de l'opposition, qu'elle soit politique, juridique ou civile. Il établit un modèle de gouvernement par décrets. Ainsi, sans même que les lois soient discutées ou votées au Congrès, la signature du Président en bas d'une feuille de papier prend une importance mondiale, son impact dépassant parfois les frontières géographiques des États-Unis.

