Un mouvement pour libérer la parole

Le hashtag « On vaut mieux que ça », sur la souffrance au travail, est symbolique d’un renouveau des luttes politiques.

L’appel a été lancé le 24 février 2016, alors que le projet de loi travail définitif n’était pas encore connu. Onze « youtubeurs » se regroupaient pour lancer un appel commun au témoignage. Le hashtag « On vaut mieux que ça », positif et fédérateur, cartonne immédiatement sur tous les réseaux sociaux. Un an après le lancement de l’opération, ce sont plus de 700 témoignages qui ont afflué sous ce mot d’ordre. Ils parlent de harcèlement moral, de surmenage, de précarité, d’exclusion ou de perte de sens du ...