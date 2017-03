Enseignement de l'histoire : Récit national contre esprit critique

On ne compte plus les attaques des responsables politiques visant l’enseignement de l’histoire. François Fillon, en novembre dernier, accusait encore les programmes du secondaire de faire l’impasse sur Voltaire et Clovis. Pour Laurence de Cock, docteure en sciences de l’éducation et cofondatrice du collectif Aggiornamento hist-géo [^1], l’intérêt des politiques pour cette matière est consubstantielle à son origine : « L’histoire scolaire a été créée sous la IIIe République. Sa vocation première était de ...