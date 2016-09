Petite bonne nouvelle : Chelsea (ex-Bradley) Manning, qui avait entamé une grève de la faim il y a cinq jours, vient d'y mettre fin. L'armée et le ministère de la Justice semblent enfin prêts à lui accorder l'opération qui lui permettra de devenir une femme. Elle reste néanmoins condamnée (sans procès) à l'enfermement au secret pour avoir tenté de mettre fin à ses jours. Sauf si une manifestation de soutien massive et planétaire vient convaincre le gouvernement américain et l'armée d'abandonner la bonne vieille stratégie de l'acharnement pour l'exemple, pour une posture plus humaine qui serait tout à leur honneur.

Chelsea Manning vient de mettre un terme à sa grève de la faim : l'Armée a enfin accepté d'accéder à la demande d'opération chirurgicale transgenre qu'elle avait formulée dès le début de son incarcération en 2013 dans les conditions que l'on sait. Le 13 septembre au soir, elle a informé ses avocats que le département de la Justice venait de lui transmettre un mémo officiel confirmant la chose. Quand (et si) l'opération a lieu, Chelsea sera la première prisonnière à se voir accorder ce type de traitement. Elle aurait alors réussi l'une des missions pour lesquelles elle se bat : créer un précédent qui profitera à des milliers de détenus. « Je suis infiniment soulagée que l'autorité militaire fasse finalement le bon choix », leur a-t-elle dit. « Je les applaudis pour ça. C'est tout ce que je voulais : qu'il me laisse être moi.... » La jeune femme en devenir reste égale à elle-même : admirable, tenace et altruiste jusqu'au bout des ongles :

Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps, c'est difficile à dire, écrit-elle à ses avocats. Et pourquoi a-t-on dû en passer par des mesures aussi drastiques ? Cet acte chirurgical avait été préconisé dès avril 2016. Les recommandations concernant la longueur de mes cheveux dataient de 2014. Quoi qu'il en soit, j'espère que mon cas créera un précédent pour les milliers de trans après moi. J'espère qu'ils/elles bénéficieront du traitement dont ils/elles ont besoin.

Pour l'heure, la jeune lanceuse d'alerte de 29 ans est toujours sous le coup d'une réclusion indéfinie au secret pour... avoir osé tenter de mettre fin à ses jours. « Ces soins médicaux sont absolument vitaux pour elle. C'est parce que le gouvernement les lui a refusé qu'elle a commis une tentative de suicide en juillet », explique Chase Strangio, son avocat de l' American civil liberties union (ACLU). « C'est devenu encore plus troublant, lorsqu'elle s'est retrouvée sous le coup d'une enquête et de possibles sanctions sous ce chef d'inculpation. Nous espérons que le gouvernement reconnaisse que poursuivre Chelsea pour " ne pas avoir eu accès à des soins indispensables " est indigne et qu'il abandonne ces charges. » Michael Stipe du groupe REM et Daniel Ellsberg (lanceur d'alerte) ont lancé une nouvelle campagne de pétition, exhortant le gouvernement étasunien à aller au bout de sa démarche en abandonnant tout simplement ces charges ineptes. Son collectif de soutien incite toutes les personnes concernées à signer la pétition en ligne, à participer à la collecte de fonds et à s'informer en regardant les vidéos et les écrits de Daniel Ellsberg. Je vais me répéter, mais tant pis , c'est pour la bonne cause : il va de soi, que le "cas Chelsea Manning" ne touche pas que les Américains ou la communauté des militants et des internautes branché(e)s, mais tous les humains de tous les pays sans exceptions. Il va de soi également que la mobilisation, pour être efficace, doit de toute urgence prendre de l'ampleur et faire le tour du net et de la planète à la vitesse des électrons. Je n'ai rien à vous apprendre, vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire et comment le faire.

A vos tweets, Facebook et rézocios en tout genre. Parlez du "cas Chelsea Manning" autour de vous à tous vos ami(e)s et relations. Faites savoir.

PARTICIPEZ ! Semez le hashtag #JesuisChelseaManning autour de vous pour qu'il prolifère et devienne viral. Faites-le pour elle, faites-le pour vous, faites-le pour nous, mais... FAITES LE VITE. Merci pour elle !

