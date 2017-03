Publiée en 1988 en Italie, la traduction de cette histoire du movimento paraît enfin en France.

Saluons d’abord l’imposant travail de traduction et d’annotations – bienvenues pour un lecteur peu au fait de cette décennie italienne 1968-1977, si riche en soubresauts. Cette publication est enrichie d’illustrations donnant à voir les grandes mobilisations mais aussi les expressions picturales ou murales de cette « grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle ». À l’instar de la couverture montrant une immense foule lors d’un rassemblement à Rome en 1977, signée par le photographe…